Двое человек ранены после удара ВСУ по белгородскому селу Ясные Зори

В Шебекинском округе в районе поселка Маслова Пристань повреждена машина. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

ВСУ продолжают атаки на наш регион 5 июня. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

В селе Ясные Зори Белгородского округа из-за взрыва дрона пострадали мужчина и женщина. С ранениями плеча и ног их доставили в Октябрьскую РБ. После оказания помощи женщину переведут в городскую больницу №2 Белгорода, а мужчина продолжит лечение амбулаторно.

В селе Дорогощь Грайворонского округа повреждена легковушка, в Краснояружском округе на окраине села Илек-Пеньковка - один из корпусов предприятия и газовая труба, в Шебекинском округе в районе поселка Маслова Пристань – машина.

По данным Минобороны РФ, с 8:00 до 14:00 5 июня перехвачены и уничтожены 135 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 13 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией Черного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.