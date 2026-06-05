Мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому поселку Уразово

В Шебекинском округе в селе Первое Цепляево на территории предприятия повреждены навес, микроавтобус и «КамАЗ». Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Три муниципалитета подверглись атакам ВСУ 5 июня. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

В Валуйском округе в поселке Уразово от взрыва дрона мужчина получил ранения предплечья, спины, лица и голени. Его на «скорой» доставили в ЦРБ. На месте атаки повреждена надворная постройка.

В Шебекинском округе в селе Первое Цепляево на территории предприятия повреждены навес, микроавтобус и «КамАЗ», в селе Нежеголь - объект инфраструктуры, в Борисовском округе в селе Хотмыжск - оборудование.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 123 украинских БпЛА самолетного типа над территориями десяти регионов РФ, включая Белгородскую область и акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.