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Политика5 июня 2026 9:07

Мужчина ранен при ударе ВСУ по белгородскому поселку Уразово

Враг ударил по трем муниципалитетам
Алексей СЕРГУНИН
В Шебекинском округе в селе Первое Цепляево на территории предприятия повреждены навес, микроавтобус и «КамАЗ».

В Шебекинском округе в селе Первое Цепляево на территории предприятия повреждены навес, микроавтобус и «КамАЗ».

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Три муниципалитета подверглись атакам ВСУ 5 июня. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

В Валуйском округе в поселке Уразово от взрыва дрона мужчина получил ранения предплечья, спины, лица и голени. Его на «скорой» доставили в ЦРБ. На месте атаки повреждена надворная постройка.

В Шебекинском округе в селе Первое Цепляево на территории предприятия повреждены навес, микроавтобус и «КамАЗ», в селе Нежеголь - объект инфраструктуры, в Борисовском округе в селе Хотмыжск - оборудование.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 123 украинских БпЛА самолетного типа над территориями десяти регионов РФ, включая Белгородскую область и акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.