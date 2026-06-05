Мужчина погиб, еще один ранен при атаке ВСУ по белгородскому поселку Отрадовский

После оказания помощи пострадавшего везут в городскую больницу №2 Белгорода. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Краснояружском округе в поселке Отрадовский FPV-дрон ударил по предприятию 5 июня. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

Находившийся на территории мужчина скончался от полученных травм. Бойцы подразделения «БАРС-Белгород» доставили другого мужчину с ранениями головы и ног в Краснояружскую ЦРБ. После оказания помощи пострадавшего везут в городскую больницу №2 Белгорода.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 123 украинских БпЛА самолетного типа над территориями десяти регионов РФ, включая Белгородскую область и акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.