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Политика5 июня 2026 8:10

Мужчина погиб, еще один ранен при атаке ВСУ по белгородскому поселку Отрадовский

Враг ударил по предприятию в Краснояружском округе
Алексей СЕРГУНИН
После оказания помощи пострадавшего везут в городскую больницу №2 Белгорода.

После оказания помощи пострадавшего везут в городскую больницу №2 Белгорода.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Краснояружском округе в поселке Отрадовский FPV-дрон ударил по предприятию 5 июня. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

Находившийся на территории мужчина скончался от полученных травм. Бойцы подразделения «БАРС-Белгород» доставили другого мужчину с ранениями головы и ног в Краснояружскую ЦРБ. После оказания помощи пострадавшего везут в городскую больницу №2 Белгорода.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 123 украинских БпЛА самолетного типа над территориями десяти регионов РФ, включая Белгородскую область и акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.