131 вражеский дрон ударил по Белгородской области

В селе Вознесеновка поврежден грузовик. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 14 муниципалитетах Белгородской области 47 населенных пункта атаковали ВСУ 2 июня. Об этом сообщает оперштаб региона.

Со стороны Украины 50 снарядов и 131 беспилотник нанесли удары по трем городам, четырем поселкам, 38 селам и двум хуторам.

Ранены трое человек. Повреждены девять машин, шесть частных домов, три грузовика, три здания предприятий, две хозпостройки, два микроавтобуса, «ГАЗель», складское помещение, коммерческий объект, остановочный комплекс, социальный объект и объект инфраструктуры.

На хуторе Масычево повреждены два автомобиля. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороны РФ, в течение ночи с 4 на 5 июня перехвачены и уничтожены 123 украинских БпЛА самолетного типа над территориями десяти регионов РФ, включая Белгородскую область и акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, парень и девушка-подросток ранены при атаке дрона ВСУ в Губкине Белгородской области.