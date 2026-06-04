Фонд «Милосердие» дал старт новым эко-проектам в регионах России

Фото предоставлено фондом «Милосердие»

Благотворительный фонд «Милосердие» поддержал сразу семь волонтерских проектов, помогающих формировать у молодежи бережное отношение к окружающей среде. В четырех регионах России победители грантовой программы «Стальное дерево» 2026 года воплотят в жизнь оригинальные инициативы, связанные с экологическим просвещением и сохранением природного разнообразия.

В Екатеринбурге стартовал проект, объединяющий природоохранные акции, эколого-просветительские тренинги, событийные мероприятия и агитацию в социальных сетях. Активисты-добровольцы из центра «Вариант» и волонтерского отряда «Пламя» очистят и благоустроят городские зоны отдыха. А ещё - личным примером покажут, как правильно обращаться с отходами производства и потребления.

Крупномасштабное экологическое мероприятие проведут в Старом Осколе. На пустующих территориях местного дендропарка активисты организуют посадку аллеи «динозавровых» деревьев - гинкго билоба. Новую аллею украсят информационные стенды. Волонтеры-экскурсоводы в костюмах аниматоров будут проводить для всех желающих увлекательные тематические экскурсии.

В Алтайском крае на территории заринского детсада №5 планируют создать образовательный комплекс «ЭкоТочка», где дети смогут заниматься исследовательской и экспериментальной деятельностью, получать навыки раздельного сбора мусора. Подспорьем станет специально оборудованная зона с контейнерами для сортировки бытовых отходов. Кроме этого ребята научатся вести наблюдения на метеостанции, для которой на средства гранта приобретут комплект измерительного оборудования.

Несколько проектов в планах липецких эко-активистов. Среди них благоустройство заброшенного пространства над скалами Каменного лога. Волонтеры не только соберут и вывезут мусор, накопившийся за долгие годы на территории особо охраняемой природной зоны. Они проведут террасирование склона над скалами, укрепят грунт на склонах с помощью георешёток и посева травы. Для лучшего проникновения солнечного света над участком проведут прореживание кроны деревьев. Финалом проекта станет организация спортивных скалолазных маршрутов различной сложности и оборудование зоны разминки со спортивными тренажерами.

Еще один проект программы «Стальное дерево» откроет в Липецке серию эко-просветительских экскурсий для детей из многодетных семей и "трудных" подростков. Ребята смогут побывать на территории мини-зоопарка "Лебединое озеро", лично установить домики и кормушки для обитающих там птиц.

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