Мирный житель погиб в результате удара дрона по предприятию в Белгородской области

Травмы белгородца оказались несовместимы с жизнью. Фото из архива КП

Мирный житель погиб в Белгородской области при атаке FPV-дрона ВСУ. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Детонация беспилотника произошла в хуторе Давыдкин Волоконовского округа на территории местного предприятия. При этом тяжелые травмы получил мужчина.

- Медики Волоконовской ЦРБ боролись за его жизнь до последнего, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью, - говорится в сообщении оперштаба Белгородской области.

Напомним, ранее сообщалось о женщине, получившей ранения в результате ракетного обстрела села Лаптевка Ракитянского округа.