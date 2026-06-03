В Белгородской области в результате ракетного обстрела пострадала женщина

ВСУ обстреляли Ракитянский округ. Фото оперативного штаба Белгородской области

В Белгородской области результате ударов ВСУ пострадала мирная жительница. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- В Ракитянском округе в селе Лаптевка в результате ракетного обстрела женщина получила осколочные ранения головы и голени, - говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавшую направили на скорой помощи в городскую больницу №2 Белгорода.

В результате удара один частный дом загорелся, пожар ликвидировали пожарные расчеты. Различные повреждения получили еще четыре дома.

Фото оперативного штаба Белгородской области

Фото оперативного штаба Белгородской области

В Белгородском округе в селе Никольское дрон ударил по ГАЗели, разбив лобовое стекло. Осколками посечен дом.

В Шебекинском округе в селе Вознесеновка беспилотник нанес удар по частному дому и надворной постройке, выбив окна, повредив фасад и забор. В поселке Маслова Пристань в результате детонации беспилотника повреждения получили оборудование, три машины и остекление трех квартир в многоэтажке. В селе Новая Таволжанка FPV-дрон ударил по многоквартирному дому.

Фото оперативного штаба Белгородской области

В городе Грайворон при детонации беспилотника повреждены сооружение и автомобиль на территории соцобъекта. В поселке Хотмыжск Грайворонского округа FPV-дрон атаковал инфраструктурный объект.

В Волоконовском округе в селе Борисовка в результате атаки дрона загорелась кровля частного дома, разбиты окна.

В Краснояружском округе на окраине села Илек-Пеньковка детонация FPV-дрона произошла на территории предприятия.