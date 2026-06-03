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Политика3 июня 2026 9:00

В Белгородской области в результате ракетного обстрела пострадала женщина

Под ударом оказались шесть муниципалитетов региона
Марина МАКОВЛЕВА
ВСУ обстреляли Ракитянский округ. Фото оперативного штаба Белгородской области

ВСУ обстреляли Ракитянский округ. Фото оперативного штаба Белгородской области

В Белгородской области результате ударов ВСУ пострадала мирная жительница. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- В Ракитянском округе в селе Лаптевка в результате ракетного обстрела женщина получила осколочные ранения головы и голени, - говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавшую направили на скорой помощи в городскую больницу №2 Белгорода.

В результате удара один частный дом загорелся, пожар ликвидировали пожарные расчеты. Различные повреждения получили еще четыре дома.

Фото оперативного штаба Белгородской области

Фото оперативного штаба Белгородской области

Фото оперативного штаба Белгородской области

Фото оперативного штаба Белгородской области

В Белгородском округе в селе Никольское дрон ударил по ГАЗели, разбив лобовое стекло. Осколками посечен дом.

В Шебекинском округе в селе Вознесеновка беспилотник нанес удар по частному дому и надворной постройке, выбив окна, повредив фасад и забор. В поселке Маслова Пристань в результате детонации беспилотника повреждения получили оборудование, три машины и остекление трех квартир в многоэтажке. В селе Новая Таволжанка FPV-дрон ударил по многоквартирному дому.

Фото оперативного штаба Белгородской области

Фото оперативного штаба Белгородской области

В городе Грайворон при детонации беспилотника повреждены сооружение и автомобиль на территории соцобъекта. В поселке Хотмыжск Грайворонского округа FPV-дрон атаковал инфраструктурный объект.

В Волоконовском округе в селе Борисовка в результате атаки дрона загорелась кровля частного дома, разбиты окна.

В Краснояружском округе на окраине села Илек-Пеньковка детонация FPV-дрона произошла на территории предприятия.