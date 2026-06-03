75 населенных пунктов Белгородской области атаковали ВСУ

В поселке Красная Яруга повреждена газовая труба. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 12 муниципалитетах Белгородской области 75 населенных пункта атаковали ВСУ 2 июня. Об этом сообщает оперштаб региона.

Со стороны Украины 28 снарядов и 176 беспилотников нанесли удары по четырем городам, шести поселкам, 52 селам и 13 хуторам.

В Шебекино повреждена линия электропередачи. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Ранены девять человек. Повреждены 28 домов (один – МКД), восемь машин, четыре надворные постройки, три инфраструктурных объекта, два грузовика, две газовые трубы, два автобуса, две хозпостройки, транспортная инфраструктура, коммерческий объект, административное здание, гараж, корпус предприятия и линия электропередачи.

В селе Доброе поврежден автобус. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Минобороны РФ, в ночь со 2 на 3 июня перехвачены и уничтожены 354 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 16 регионов РФ, включая Белгородскую область и акваторией одного моря.

В селе Илек-Пеньковка проврежден грузовой автомобиль. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, парень и девушка-подросток ранены при атаке дрона ВСУ в Губкине Белгородской области.