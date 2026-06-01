Политика1 июня 2026 17:37

Мужчина ранен при ударе ВСУ по Белгородскому округу 1 июня

Враг атаковал четыре муниципалитета
Алексей СЕРГУНИН
В городе Шебекино повреждены грузовик и две легковушки.

В Белгородском округе на участке автодороги Бессоновка - Солохи от удара FPV-дрона по машине мужчина получил множественные осколочные ранения головы, туловища и ног 1 июня. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

Попутным транспортом пострадавшего привезли в Белгородскую ЦРБ, где ему оказали необходимую помощь. Для продолжения лечения его переправят в городскую больницу №2 Белгорода. Машина повреждена.

В городе Шебекино повреждены грузовик и две легковушки, в селе Грузское Борисовского округа - сооружение на территории предприятия, в Грайворонском округе в селе Почаево - стена здания, находящегося на территории социального объекта.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 72 украинских БпЛА самолетного типа над территориями восьми регионов РФ, включая Белгородскую область и акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 112 дронов выпустил враг по Белгородской области.