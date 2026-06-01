От Казахстана до Ирана: Лихачев поделился новостями зарубежных проектов «Росатома»

Последние новости атомной отрасли: Алексей Лихачев рассказал, как «Росатом» расширяет международное сотрудничество, реализует проекты АЭС в странах ЕАЭС и поддерживает стратегические объекты атомной энергетики.

Атомная энергетика сегодня переживает настоящий ренессанс на фоне глобального запроса на зеленую энергию и технологический суверенитет. Страны, стремящиеся к стабильному энергоснабжению и независимости, делают уверенную ставку на мирный атом. В ходе общения с журналистами генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев озвучил главные новости о реализации ключевых международных проектов.

Сегодня госкорпорация уверенно сохраняет мировое лидерство, демонстрируя высокие стандарты безопасности и расширяя свое присутствие в странах ЕАЭС и на Ближнем Востоке. Российские ядерные технологии сохраняют заметное присутствие на международном рынке, предлагая заказчикам не просто возведение инфраструктуры, а комплексный подход к развитию целых отраслей экономики.

При этом приоритетным направлением остается укрепление стратегических связей с государствами-партнерами. Особое внимание уделяется экспорту передовых реакторов, локализации производства и созданию фундамента для долгосрочного сотрудничества.

АЭС «Балхаш» – флагманский проект в Казахстане

С 2025 года госкорпорация ведет активную работу по подготовке к строительству атомной электростанции «Балхаш» в Республике Казахстан. Площадка расположена на берегу озера Балхаш, недалеко от поселка Улькен. Специалисты завершают комплексные изыскания, результаты которых лягут в основу дальнейшего проектирования.

«Изучается сейсмика, геология, вода, температурные режимы. Примерно 95% работ уже проведено. Первый важный результат – отчет об изысканиях, который позволит нам и точно выбрать месторасположение станции, и определить некоторые особенности технологического проекта», – рассказывает гендиректор Алексей Лихачев.

Строительно-монтажную базу планируется развернуть уже в 2027 году, а ввод станции в эксплуатацию планируется к середине 2030-х годов. Поэтапный ввод блоков предполагается с интервалом в 8–10 месяцев. Важнейшим этапом проекта остается оформление ключевых документов, включая станционное и финансовое соглашения.

«Мы надеемся, что в эти дни произойдет еще одно важнейшее событие: будет парафирован основной текст контракта, включающий ценовые параметры, расписание этого проекта и ведущие вехи реализации проекта. Надо еще раз подчеркнуть, что за этот год проект получил свое собственное имя: атомная электростанция будет называться «Балхаш», – отметил Алексей Лихачев.

Для Казахстана этот проект имеет колоссальное значение. Речь идет не только о генерации 2,5 ГВт устойчивой зеленой энергии, но и о мощном импульсе для смежных отраслей. Глава госкорпорации подчеркивает долгосрочный характер такого партнерства: «Мы не просто бросаем зерно, а мы выращиваем сад, сад атомных компетенций. Уже достаточно давно мы работаем над подготовкой кадров. Сотни ребят учатся у нас, казахстанских. Сотни ребят учатся в филиале МИФИ в Алматы. Идет постоянный обмен знаниями между нашими научно-исследовательскими организациями. И, конечно же, мы максимально будем задействовать опыт казахстанских строителей».

Важно отметить, что госкорпорация будет нести полную ответственность за безопасность АЭС «Балхаш», даже в случае привлечения международного консорциума субпоставщиков. Референтной станцией для казахстанского проекта станут 3-й и 4-й блоки Ленинградской АЭС. Это означает, что российские машиностроители будут производить проверенное оборудование фактически конвейерным способом.

Мнение эксперта: «высшая лига» доверия

Строительство станции – это многоуровневое стратегическое взаимодействие государств в самой чувствительной сфере. Такое мнение высказал советник ректора НИЯУ МИФИ Нуржан Нурахов, оценивая значение совместного проекта.

«Партнерство с госкорпорацией при строительстве первой АЭС в Казахстане обеспечивает гарантированное устранение энергодефицита, доступ к передовым технологиям безопасности поколения III+, а также существенные экономические преференции, включая локализацию образования в области ядерных и смежных направлений», – отмечает эксперт.

По оценке Нурахова, проект предполагает использование реакторов ВВЭР-1200, которые обеспечивают бесперебойную генерацию энергии на протяжении 60 лет с возможностью продления до 80 лет. Как подчеркивает советник ректора: «В будущем наличие атомной генерации позволит Казахстану высвободить значительные объемы традиционных энергоресурсов (уголь, газ) для более выгодного экспорта, а также поддержать рост энергоемких отраслей промышленности».

Оценивая роль энергетического диалога, эксперт резюмировал: «Ядерная энергетика – «высшая лига» доверия и требует передачи критических технологий, подготовки национальных кадров <...>, совместной работы регуляторов по безопасности, координации в рамках МАГАТЭ. Проект АЭС «Балхаш» – это не просто фундамент доверия, а инфраструктурное воплощение взаимной привязанности – он создаёт непрерывность технологического партнёрства, межпоколенческую преемственность взаимодействия, финансовую и кадровую интеграцию».

Единый контур: интеграция и экспорт технологий

Атомная энергетика исторически выступает мощным интеграционным механизмом. Наличие совместных долгосрочных проектов делает отношения между странами более доверительными и экономически взаимовыгодными. Международные проекты «Росатома» формируют прочные связи на десятилетия вперед.

Основные направления комплексного сотрудничества госкорпорации с зарубежными партнерами включают:

• подготовку кадров: массовое обучение иностранных студентов и специалистов в профильных российских вузах;

• развитие смежных компетенций: создание центров аддитивных технологий, композитных материалов, квантовых исследований и центров ядерной медицины;

• обеспечение макроэкономической стабильности: возведение мощных генерирующих объектов, способных удовлетворить быстрорастущие потребности экономик стран Центральной Азии.

Статус зарубежных строек: Иран и Армения

На Ближнем Востоке продолжается работа над проектом АЭС «Бушер». Несмотря на сложную геополитическую обстановку в регионе, из-за которой была временно эвакуирована часть персонала, первый блок стабильно работает на мощности. Это вносит важный вклад в функционирование экономики Ирана. Технологический процесс по второму и третьему блокам не останавливается: российские предприятия активно изготавливают крупнотоннажное оборудование.

В Армении госкорпорация успешно завершил работы по продлению эксплуатации Мецаморской АЭС до 2026 года и сейчас ведет оформление документов до 2031 года. Учитывая прогнозируемый рост потребления электроэнергии на 4–5% ежегодно, армянской энергосистеме в ближайшем десятилетии потребуется дополнительно до 1 ГВт мощностей. Оптимальным решением Алексей Лихачев считает строительство энергоблоков большой мощности (800–1000 МВт), а не развертывание сети малых реакторов.

Защита Энергодара и диалог с МАГАТЭ

Критически важной темой для мировой атомной отрасли остается безопасность Запорожской АЭС. Ситуация в Энергодаре требует внимания международного сообщества. По словам Алексея Лихачева, во время одного из недавних обострений в Энергодаре было зафиксировано более 55 взрывов в непосредственной близости от объектов социальной инфраструктуры.

Госкорпорация делает все необходимое для поддержки своих сотрудников, организовав поставки генераторов, промышленного климатического оборудования и материалов для восстановления жилого фонда. При этом руководство госкорпорации настаивает на адресной реакции МАГАТЭ и лично Рафаэля Гросси на недопустимость подобных угроз для персонала ядерных объектов.

Перспективы международного сотрудничества

Реализуемые проекты демонстрируют масштаб международной деятельности госкорпорации и его участие в развитии атомной энергетики в различных регионах мира. По словам Алексея Лихачева, компания продолжает расширять сотрудничество с зарубежными партнерами, сочетая строительство новых энергоблоков с подготовкой кадров и развитием национальных компетенций в атомной сфере.

Татьяна Юрьева