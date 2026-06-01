Юбилей СГОКа: белгородскому предприятию, одному из лидеров отрасли, 65 лет

Стойленский горно-обогатительный комбинат (входит в Группу НЛМК) в этом году отмечает 65-летие. 1 июня 1961 года на месте будущего карьера был взят первый ковш вскрыши — с этого события началась история разработки Стойленского месторождения.
В юбилейный год для сотрудников и их семей СГОК проведет серию праздничных активностей. Спартакиада «Спортивные рекорды» станет главным событием этого года. Она объединит тысячи участников в 18 видов спорта. Впервые в ее программу включили семейный мультиспортивный фестиваль.
Для ветеранов комбината организуют экскурсии по предприятию, на которых они увидят, как изменилось производство за последние годы. Бывшие работники СГОКа посетят смотровую площадку карьера, побывают на фабричной площадке и фабрике окомкования.
Для молодежи пройдут традиционные интеллектуальные турниры «Металлургические вечера». Сотрудники из разных подразделений комбината ответят на вопросы о деятельности Группы НЛМК и СГОКа, металлургии, культуре и искусству, музыке и кинематографе, посоревнуются в конкурсе капитанов.
В мае на СГОКе провел фотосессию известный промышленный фотограф Дмитрий Чистопрудов. Его материалы лягут в основу фотовыставки «Железный характер», которая планируется в юго-западной части Старого Оскола и на территории промышленной площадки, а также будут доступны в фотобанке на официальном сайте комбината.
Еще одной яркой частью юбилейной праздничной программы станет конкурс талантов «Территория творчества». Гала-концерт финалистов пройдет 26 июня в ЦКР «Молодежный» Старого Оскола, где для поддержки участников пригласят коллег и семьи стойленцев.
Основные торжества по традиции состоятся в преддверии Дня металлурга. С 14 по 17 июля в подразделениях комбината пройдут торжественные собрания с вручением наград и праздничной программой, а в цехах обновят стенды с портретами передовиков производства. Всего в 2026 году на СГОКе награды различного уровня получат более 1000 сотрудников.
