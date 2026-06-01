Юбилей СГОКа: белгородскому предприятию, одному из лидеров отрасли, 65 лет

Фото – архив пресс-службы СГОКа.

Стойленский горно-обогатительный комбинат (входит в Группу НЛМК) в этом году отмечает 65-летие. 1 июня 1961 года на месте будущего карьера был взят первый ковш вскрыши — с этого события началась история разработки Стойленского месторождения.

В юбилейный год для сотрудников и их семей СГОК проведет серию праздничных активностей. Спартакиада «Спортивные рекорды» станет главным событием этого года. Она объединит тысячи участников в 18 видов спорта. Впервые в ее программу включили семейный мультиспортивный фестиваль.

Фото – архив пресс-службы СГОКа.

Для ветеранов комбината организуют экскурсии по предприятию, на которых они увидят, как изменилось производство за последние годы. Бывшие работники СГОКа посетят смотровую площадку карьера, побывают на фабричной площадке и фабрике окомкования.

Для молодежи пройдут традиционные интеллектуальные турниры «Металлургические вечера». Сотрудники из разных подразделений комбината ответят на вопросы о деятельности Группы НЛМК и СГОКа, металлургии, культуре и искусству, музыке и кинематографе, посоревнуются в конкурсе капитанов.

В мае на СГОКе провел фотосессию известный промышленный фотограф Дмитрий Чистопрудов. Его материалы лягут в основу фотовыставки «Железный характер», которая планируется в юго-западной части Старого Оскола и на территории промышленной площадки, а также будут доступны в фотобанке на официальном сайте комбината.

Фото – архив пресс-службы СГОКа.

Еще одной яркой частью юбилейной праздничной программы станет конкурс талантов «Территория творчества». Гала-концерт финалистов пройдет 26 июня в ЦКР «Молодежный» Старого Оскола, где для поддержки участников пригласят коллег и семьи стойленцев.

Основные торжества по традиции состоятся в преддверии Дня металлурга. С 14 по 17 июля в подразделениях комбината пройдут торжественные собрания с вручением наград и праздничной программой, а в цехах обновят стенды с портретами передовиков производства. Всего в 2026 году на СГОКе награды различного уровня получат более 1000 сотрудников.

0+