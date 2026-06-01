Водитель грузовика ранен при атаке ВСУ по Белгородской области 1 июня

ВСУ нанесли удары по двум муниципалитетам Белгородской области 1 июня. Об этом сообщает оперштаб региона.

На участке автодороги Разумное – Новосадовый в Белгородском округе беспилотник атаковал грузовик. Мужчину с акубаротравмой, ушибами предплечья и колена на «скорой» везут в городскую больницу №2 Белгорода. Машина повреждена.

В поселке Дубовое повреждены навес, оборудование коммерческого объекта и две легковушки, в поселке Комсомольский – коммерческий объект, в Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка - припаркованный автомобиль, в селе Зиборовка – две машины и коммерческий объект, в городе Шебекино – частный дом и коммерческий объект.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 72 украинских БпЛА самолетного типа над территориями восьми регионов РФ, включая Белгородскую область и акваторией одного моря.

