Мужчина ранен при детонации дрона ВСУ в Борисовке Белгородской области

ВСУ атаковали девять населенных пунктов Белгородской области Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать приграничные территории Белгородской области. В результате очередной атаки ранен мужчина. Подробности сообщили в Оперативном штабе Белгородской области.

Предварительно известно, что при детонации украинского беспилотника на территории коммерческого объекта в поселке Борисовка ранения получил мирный житель. Мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ягодичной области самостоятельно обратился в Борисовскую центральную районную больницу. Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь, госпитализация не потребовалась. На месте атаки повреждено оборудование.

Еще один FPV-дрон противника нанес удар по частному дому в селе Черемошное Белгородского округа. В результате атаки в доме пробита крыша. В селе Ясные Зори от удара беспилотника поврежден объект инфраструктуры. В селе Отрадное после детонации БПЛА в частном доме повреждено остекление.

В Шебекино из-за взрыва беспилотника повреждена крыша здания промышленного предприятия. В селе Козьмодемьяновка Шебекинского округа от удара FPV-дрона повреждено транспортное средство.

В Грайвороне вследствие детонации нескольких дронов пробита крыша социального объекта, а также выбиты окна и поврежден забор частного дома. В селе Смородино Грайворонского округа при взрыве FPV-дрона посечены окна, кровля и забор частного дома.

В селе Грузское Борисовского округа противник сбросил взрывное устройство с беспилотника. В результате атаки полностью сгорела хозяйственная постройка.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.