Двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Октябрьский

В результате целенаправленного удара ВСУ два мирных жителя погибли, еще двое получили ранения в ночь с 29 на 30 мая. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

В поселке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон атаковал машину. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте. Двоих мужчин с предварительным диагнозом «акубаротравма и слепое осколочное ранение шеи» везут на «скорой» в городскую больницу №2 Белгорода для обследования.

От детонации машина повреждена.

По данным Минобороны РФ, с 8:00 до 20:00 29 мая перехвачены и уничтожены 24 украинских БпЛА самолетного типа над территориями четырех регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией Черного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, пятеро бойцов подразделения «Орлан» пострадали при отражении атак дронов в Валуйском округе.