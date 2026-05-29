Женщина ранена при атаке ВСУ на белгородское село Головчино

В поселке Октябрьский Белгородского округа от детонации дрона в двух частных домах и двух хозпостройках разбиты окна.

В Грайворонском округе в районе села Головчино FPV-дрон нанес удар по машине 29 мая. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области. Женщину с ранениями плеча, спины и шеи на «скорой» везут в городскую больницу №2 Белгорода. Машина повреждена.

Женщину со множественными осколочными ранениями плеча, спины и шеи бригада "скорой" транспортирует в городскую больницу №2 Белгорода.

В поселке Октябрьский Белгородского округа повреждены два частных дома и две хозпостройки, в Валуйском округе в селе Казначеевка – легковушка и грузовик, в районе села Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа – машина.

По данным Минобороны РФ, с 8:00 до 20:00 29 мая перехвачены и уничтожены 24 украинских БпЛА самолетного типа над территориями четырех регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией Черного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, пятеро бойцов подразделения «Орлан» пострадали при отражении атак дронов в Валуйском округе.