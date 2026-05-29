По пяти муниципалитетам Белгородчины ударили ВСУ 29 мая

В селе Нежеголь Шебекинского округа поврежден грузовик.

Под ударами дронов ВСУ 29 мая оказались пять муниципалитетов Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб региона в МАКС. Предварительно, пострадавших нет

В селе Нежеголь Шебекинского округа повреждены грузовик и забор частного дома, в районе поселка Батрацкая Дача – «ГАЗель».

В Белгородском округе в поселке Малиновка повреждены два частных дома, хозпостройка.

В городе Грайворон повреждены два частных дома, надворная постройка, в селе Косилово – частный дом и хозпостройка, в селе Мощеное – частный дом, гараж, машина, в селе Почаево - социальный объект, в селе Дорогощь - храм Димитрия Солунского.

На хуторе Екатериновка Волоконовского округа поврежден частный дом, в Валуйском округе на хуторе Леоновка – частный дом.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 28 на 29 мая перехвачены и уничтожены 208 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 13 регионов РФ, включая Белгородскую область и акваторией одного моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.