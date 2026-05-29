Пятеро человек ранены: 33 населенных пункта Белгородчины атаковали ВСУ

На хуторе Леоновка поврежден частный дом.

В девяти муниципалитетах Белгородской области 33 населенных пункта атаковали ВСУ 28 мая. Об этом сообщает оперштаб региона.

Со стороны Украины 27 снарядов и 81 беспилотник нанесли удары по двум городам, девяти поселкам, 19 селам и трем хуторам.

В селе Отрадное поврежджена линия электропередачи и машина.

Ранены пять человек. Повреждены 11 машин, шесть частных домов, четыре грузовика, три социальных объекта, три надворных постройки, два предприятия, «ГАЗель», линия электропередачи, хозпостройка и офисное здание.

В селе Белянка поврежден грузовик.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 208 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 13 регионов РФ, включая Белгородскую область и акваторией одного моря.

