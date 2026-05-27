Мужчина и женщина погибли в результате удара дрона по машине в Белгородской области

Атака зафиксирована в Новой Таволжанке.

В Шебекинском округе мужчина и женщина погибли в результате удара дрона ВСУ по легковому автомобилю. Об этом сообщает оперативный штаб Белгородской области.

Атака произошла в селе Новая Таволжанка.

- От полученных ранений погибли два человека: мужчина и женщина, - рассказали в оперштабе региона.

Машина получила повреждения, также при детонации посечено остекление коммерческого объекта.

Напомним, ранее сообщалось о женщине, получившей черепно-мозговую травму при атаке дрона на машину в Валуйском округе.