Политика27 мая 2026 15:25

Мужчина и женщина погибли в результате удара дрона по машине в Белгородской области

Беспилотник атаковал автомобиль в Шебекинском округе
Марина МАКОВЛЕВА
Атака зафиксирована в Новой Таволжанке. Фото оперативного штаба Белгородской области

В Шебекинском округе мужчина и женщина погибли в результате удара дрона ВСУ по легковому автомобилю. Об этом сообщает оперативный штаб Белгородской области.

Атака произошла в селе Новая Таволжанка.

- От полученных ранений погибли два человека: мужчина и женщина, - рассказали в оперштабе региона.

Фото оперативного штаба Белгородской области

Машина получила повреждения, также при детонации посечено остекление коммерческого объекта.

Напомним, ранее сообщалось о женщине, получившей черепно-мозговую травму при атаке дрона на машину в Валуйском округе.