Мужчина и женщина погибли в результате удара дрона по машине в Белгородской области

В Шебекинском округе мужчина и женщина погибли в результате удара дрона ВСУ по легковому автомобилю. Об этом сообщает оперативный штаб Белгородской области.
Атака произошла в селе Новая Таволжанка.
- От полученных ранений погибли два человека: мужчина и женщина, - рассказали в оперштабе региона.
Машина получила повреждения, также при детонации посечено остекление коммерческого объекта.
Напомним, ранее сообщалось о женщине, получившей черепно-мозговую травму при атаке дрона на машину в Валуйском округе.