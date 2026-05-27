Мирная жительница получила черепно-мозговую травму при атаке дрона на машину в Белгородской области

В Валуйском округе мирная жительница пострадала при ударе дрона по автомобилю. Об этом сообщает оперативный штаб Белгородской области.

- В селе Двулучное Валуйского округа FPV-дрон нанес удар по машине. Бригада скорой доставила женщину в Валуйскую ЦРБ, - прокомментировали в оперштабе региона.

У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму.

В селе Маломихайловка Шебекинского округа беспилотник атаковал КамАЗ.

В Грайворонском округе в селе Дунайка при детонации FPV-дрона в трех частных домах оказались пробиты кровли, посечены окна и навесы. В селе Рождественка дрон ударил по кровле социального объекта. В селе Глотово под ударом дрона оказался частный дом, у здания пробита крыша.

В районе поселка Комсомольский Белгородского округа беспилотник нанес удар по грузовику, повредив цистерну.

В Краснояружском округе на село Илек-Пеньковка с БПЛА были сброшены взрывные устройства, повреждены крыши, окна, фасады двух частных домов и машина.