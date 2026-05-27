Политика27 мая 2026 6:45

В Шебекинском округе мужчина ранен при ударе дрона по автомобилю

Пострадавшего направили в областную клиническую больницу
Марина МАКОВЛЕВА
У белгородца ожоги и ушибы. Фото из архива КП

В Шебекинском округе дрон ВСУ нанес удар по машине, ранив мужчину. Об этом сообщает оперативный штаб Белгородской области.

Атака произошла между селами Нижнее Березово-Второе и Старовщина.

- Мужчина получил ожоги ягодичной области и ушибы руки, - уточнили в оперштабе региона.

В настоящее время пострадавшего бригада скорой помощи транспортирует в областную клиническую больницу.

Автомобиль получил повреждения.

Напомним, ранее сообщалось об ударах ВСУ, нанесенных по 23 населенным пунктам Белгородской области за прошедшие сутки.