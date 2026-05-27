ВСУ нанесли удары по 23 населенным пунктам Белгородской области

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 23 населенных пункта Белгородской области при помощи 52 беспилотников и четырех боеприпасов. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Белгородском округе дрон атаковал село Нечаевка. Также поступило сообщение о гибели мужчины 25 мая в селе Крутой Лог. Его автомобиль атаковал беспилотник.

Накануне в городскую больницу №2 Белгорода обратились два фельдшера скорой помощи, которые пострадали от удара FPV-дрона по машине 19 мая на участке автодороги Борисовка - Головчино в Борисовском округе.

- Им диагностированы минно-взрывные травмы. Лечение продолжат в стационаре, - уточнили в оперативном штабе Белгородской области.

В Валуйском округе в хуторе Михайловка повреждения получил частный дом, в селе Казинка - административное здание.

В Волоконовском округе в хуторе Хуторище беспилотник атаковал автомобиль и надворную постройку.

В Грайворонском округе в городе Грайворон поврежден автомобиль. Также больницу обратилась женщина, получившая минно-взрывную травму при детонации беспилотника 24 мая в Грайвороне. После оказания помощи ее отпустили на амбулаторное лечение. Ночью и утром 27 мая в результате атак FPV-дронов в селе Смородино повреждения получил объект инфраструктуры, в Грайвороне пострадал частный дом, сгорел автомобиль.

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка повреждения получили кровля и квартира многоэтажки, автомобиль, частный дом и надворная постройка, в селе Козьмодемьяновка - машина, в селе Старовщина - надворная постройка и микроавтобус. Ночью 27 мая в результате ударов дронов в селе Новая Таволжанка повреждены два частных дома, один из них загорелся.