ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области 25 мая

В поселке Красная Яруга повреждены два частных дома, машина и линия электропередачи.

Пять муниципалитетов нашего региона атакованы ВСУ 25 мая. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области. Предварительно, никто не пострадал

В Шебекинском округе в селе Доброе повреждены грузовик, легковушка и спецтехника. В селе Борисовка Волоконовского округа поврежден частный дом, в селе Волчья Александровка – машина, частный дом и социальный объект, в поселке Красная Яруга – два частных дома, машина и линия электропередачи, в селе Бессоновка Белгородского округа – частный дом, в Грайворонском округе в селе Ивановская Лисица – три автомобиля, в селе Дунайка – объект инфраструктуры.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 24 на 25 мая над Белгородской областью был сбит по крайней мере один вражеский беспилотник самолетного типа. Над 14 регионами суммарно сбили 173 дрона.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.