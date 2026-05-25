В Белгородской области мужчина погиб при ударе беспилотника ВСУ по автомобилю

Дрон атаковал город Грайворон. Фото из архива КП

В Грайвороне в результате очередного удара беспилотника ВСУ погиб мирный житель. Об этом сообщает оперативный штаб Белгородской области.

- В городе Грайворон дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений мужчина скончался на месте, - говорится в информации оперштаба Белгородской области.

Уточняется, что в результате детонации машина загорелась. Возгорание ликвидировал пожарный расчет.

Напомним, ранее сообщалось о мужчине, подорвавшемся на неустановленном взрывном устройстве в селе Ржевка Белгородской области.