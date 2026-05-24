В белгородском селе Ржевка мужчина подорвался на неустановленном взрывном устройстве

Два приграничных муниципалитета Белгородской области находятся под ударами ВСУ 24 мая. Есть пострадавший. Подробности сообщили в Оперативном штабе региона.

Так, мирный житель получил ранения в результате детонации неустановленного взрывного устройства в селе Ржевка Шебекинского округа. В момент взрыва мужчина косил траву на территории частного домовладения. Он самостоятельно обратился за помощью в Шебекинскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали ему множественные осколочные ранения рук и грудной клетки, а также ссадины лица. Для дальнейшего лечения пострадавшего направят во вторую городскую больницу в Белгород.

В Шебекино после детонации беспилотника о дорожное полотно посечены кузов и стекла автомобиля. В результате атаки второго дрона повреждены заборы двух частных домов и машина. В селе Маломихайловка Шебекинского округа от удара FPV-дрона в частном доме пробита крыша, посечены фасад, забор и гараж. Из-за двух атак БПЛА в Новой Таволжанке повреждены два автомобиля, а также крыша и ограждение частного дома.

В Грайвороне после атаки дрона сгорела легковушка. От удара второго FPV-дрона загорелось одно из помещений коммерческого объекта. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание. В здании повреждены окна и фасад, также пострадал припаркованный рядом автомобиль. В городе из-за атак еще нескольких FPV-дронов в частном доме выбиты окна и повреждена кровля, осколками посекло две хозпостройки и машину. В селе Дунайка Грайворонского округа в результате атаки беспилотника в частном домовладении пробита крыша. После детонации второго FPV-дрона в двух частных домах разбиты окна. В селе Гора-Подол от удара БПЛА повреждены остекление, входная группа и забор частного дома.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.