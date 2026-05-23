Дважды под ракетный обстрел со стороны ВСУ попал поселок Борисовка Белгородской области

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.
Вооруженные силы Украины дважды нанесли ракетные удары по поселку Борисовка в Борисовском округе Белгородской области. Оперативные службы уточняют информацию о пострадавших. О последствиях обстрелов сообщили в Оперативном штабе региона.
Предварительно известно, что в результате прилетов снарядов загорелись пять легковых автомобилей. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали все очаги возгорания.
Кроме того, из-за обстрелов частично разрушено административное здание. В нескольких многоэтажках и двух коммерческих объектах выбиты стекла.
На месте происшествия работают все оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.