Политика22 мая 2026 18:24

Три мирных жителя пострадали при атаках дронов на Белгородскую область

Под ударом оказались три муниципалитета региона
Марина МАКОВЛЕВА
В селе Нечаевка Белгородского округа беспилотник атаковал частный дом. Фото оперативного штаба Белгородской области

Беспилотники ВСУ атаковали три муниципалитета Белгородской области. Пострадали три человека. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Один из ударов зафиксирован в районе хутора Красиво в Борисовском округе.

- FPV-дрон ударил по машине. Трое мужчин самостоятельно обратились в Грайворонскую ЦРБ, - говорится в сообщении оперштаба Белгородской области.

У всех пострадавших диагностированы акубаротравмы. От госпитализации они отказались.

В Грайворонском округе в селе Санково при детонации дрона была посечена передняя часть кузова легкового автомобиля. В селе Головчино детонация FPV-дрона произошла на территории домовладения, повреждена хозпостройка. В городе Грайворон при атаке дрона повреждена машина.

В селе Нечаевка Белгородского округа беспилотник атаковал частный дом, в здании частично разрушена кровля и разбиты окна.

Напомним, ранее сообщалось о мужчине, получившем ранения при ударе дрона ВСУ по территории белгородского предприятия.