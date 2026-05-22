Три мирных жителя пострадали при атаках дронов на Белгородскую область

Беспилотники ВСУ атаковали три муниципалитета Белгородской области. Пострадали три человека. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Один из ударов зафиксирован в районе хутора Красиво в Борисовском округе.
- FPV-дрон ударил по машине. Трое мужчин самостоятельно обратились в Грайворонскую ЦРБ, - говорится в сообщении оперштаба Белгородской области.
У всех пострадавших диагностированы акубаротравмы. От госпитализации они отказались.
В Грайворонском округе в селе Санково при детонации дрона была посечена передняя часть кузова легкового автомобиля. В селе Головчино детонация FPV-дрона произошла на территории домовладения, повреждена хозпостройка. В городе Грайворон при атаке дрона повреждена машина.
В селе Нечаевка Белгородского округа беспилотник атаковал частный дом, в здании частично разрушена кровля и разбиты окна.
Напомним, ранее сообщалось о мужчине, получившем ранения при ударе дрона ВСУ по территории белгородского предприятия.