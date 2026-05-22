Под Белгородом украинский беспилотник сдетонировал на территории предприятия

Пострадавший отпущен на амбулаторное лечение.

В Белгородском округе мужчина пострадал при атаке беспилотника ВСУ. В селе Ясные Зори детонация украинского дрона произошла на территории предприятия.

Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- Мужчина, получивший минно-взрывную травму и мелкие осколочные ранения ноги, самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу, - говорится в сообщении оперштаба Белгородской области.

Уточняется, что пострадавшему оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен на амбулаторное лечение.

