Политика22 мая 2026 11:04

Под Белгородом украинский беспилотник сдетонировал на территории предприятия

Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения
Марина МАКОВЛЕВА
Пострадавший отпущен на амбулаторное лечение. Фото из архива КП

В Белгородском округе мужчина пострадал при атаке беспилотника ВСУ. В селе Ясные Зори детонация украинского дрона произошла на территории предприятия.

Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- Мужчина, получивший минно-взрывную травму и мелкие осколочные ранения ноги, самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу, - говорится в сообщении оперштаба Белгородской области.

Уточняется, что пострадавшему оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен на амбулаторное лечение.

Напомним, ранее мы писали о троих пострадавших при ударах дронов ВСУ по автомобилям в Белгородской области.