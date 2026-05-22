Три человека ранены во время атак дронов ВСУ по автомобилям в Белгородской области

В Белгородской области три мирных жителя пострадали от атак ВСУ. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- В Яковлевском округе в районе хутора Жданов в результате удара беспилотника по ГАЗели ранены двое мужчин, - рассказали в оперштабе Белгородской области.

У одного пострадавшего множественные осколочные ранения и ожоги различных частей тела. У второго - осколочные ранения головы, ожоги лица и руки, он находится в тяжелом состоянии.

Бригады скорой помощи транспортируют раненых в областную клиническую больницу.

Кроме того, в Шебекино дрон ВСУ атаковал грузовик, пострадал мужчина. Бойцами самообороны он доставлен в Шебекинскую ЦРБ.

У пострадавшего диагностированы множественные осколочные ранения рук и ног, а также перелом голени. После оказания первой помощи его переведут в областную клиническую больницу.

Напомним, ранее сообщалось о 65 населенных пунктах Белгородской области, атакованных ВСУ за минувшие сутки.