ВСУ атаковали 65 населенных пунктов Белгородской области

В ходе атак ранены три человека. Фото из архива КП

В Белгородской области ВСУ атаковали 65 населенных пунктов при помощи 144 беспилотников и 37 боеприпасов. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Белгороде при падении обломков сбитого беспилотника загорелась крыша гаража, огонь потушил пожарный расчет.

В Белгородском округе в селе Ясные Зори повреждения получили две многоэтажки и частный дом, в селе Нижний Ольшанец - частный дом, в селе Беломестное - объект инфраструктуры, в поселке Октябрьский - две машины. Ночью 22 мая в поселке Октябрьский от удара дрона сгорела машина, повреждены частный дом и хозпостройка.

В Борисовском округе поблизости от хутора Красиво дрон атаковал автомобиль, пострадал водитель. Мужчина был отпущен на амбулаторное лечение. В селе Грузское повреждения получила линия электропередачи, в поселке Борисовка - социальный объект.

В Валуйском округе в городе Валуйки повреждены транспортная инфраструктура, склад и частный дом.

В Волоконовском округе в селе Борисовка повреждения получил гараж, в поселке Волоконовка - объект инфраструктуры.

В Грайворонском округе в селе Головчино сгорела хозпостройка, повреждены два частных дома, в селе Санково - социальный объект и гараж, в селе Доброивановка - машина, в селе Глотово - частный дом, в хуторе Тополи - автомобиль, в селе Почаево - частный дом, в селе Новостроевка-Первая - надворная постройка, в селе Смородино - здание предприятия.

В Ивнянском округе при падении сбитого БПЛА самолетного типа в селе Череново поврежден частный дом.

В Краснояружском округе в хуторе Крисаново сгорела машина.

В Ракитянском округе беспилотник атаковал село Киселево.

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка при детонации FPV-дрона ранен мужчина. Он продолжает лечение амбулаторно. В районе села Нижнее Березово-Второе при ударе по автомобилю ранен еще один мирный житель. Он находится в областной клинической больнице в тяжелом состоянии. В Шебекино повреждены три грузовика, частный дом и забор, в районе хутора Ржавец - автомобиль УАЗ, в селе Крапивное - автобус и частный дом, в селе Дмитриевка — частный дом, в селе Маломихайловка инфраструктурный объект. Устранение последствий удара будет проводиться после согласования с Минобороны РФ. В селе Вознесеновка повреждения получил трактор. Утром 22 мая в Шебекино дроны атаковали две машины и частный дом.