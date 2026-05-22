Лихачев: «Росатом» построит АЭС в Руанде — главные новости отрасли

Последние новости мировой энергетики показывают, что новые проекты открывают возможности для развития технологического присутствия России в Африке: госкорпорация «Росатом» под руководством Алексея Лихачева продвигается в проекте строительства АЭС в Руанде. Новые договоренности открывают перспективное направление сотрудничества в Восточной Африке.

Российская атомная энергетика продолжает расширять географию своего присутствия. Важнейшие для отрасли новости озвучил генеральный директор государственной корпорации Алексей Лихачев, выступая на Съезде союза машиностроителей России в Москве. В своем докладе руководитель компании перечислил ключевые государства, с которыми достигнуты новые принципиальные соглашения в сфере мирного атома.

«Договорились о строительстве АЭС с Казахстаном, Вьетнамом, Мьянмой, Руандой. Буквально вчера закончились переговоры в Индонезии», – сообщил Лихачев, напомнив, что на сегодняшний день сооружается 26 атомных энергоблоков большой мощности и два малых энергоблока.

Среди названных партнеров особое внимание экспертного сообщества привлекло восточноафриканское государство Руанда. Атомные проекты на африканском континенте становятся важнейшим вектором международной деятельности госкорпорации, позволяя диверсифицировать портфель заказов и укрепить долгосрочное технологическое сотрудничество в регионе.

Эволюция атомного партнерства между Москвой и Кигали

Официальные контакты и обсуждение перспектив сотрудничества в сфере мирного атома между сторонами имеют системный характер. Еще в 2020 году госкорпорация в своем годовом отчете публично сообщал об обсуждении с Руандой возможного строительства АЭС малой мощности. Заявления, которые сделал Лихачев в мае 2026 года, свидетельствуют о продолжении развития сотрудничества.

Для Руанды появление собственной атомной генерации может стать ключевым фактором экономического прорыва. Страна демонстрирует высокие темпы развития, однако сталкивается с объективными инфраструктурными ограничениями.

Параллельно продолжается активная работа и на других направлениях, упомянутых главой компании:

• В Казахстане планируется возведение АЭС мощностью 1200 МВт.

• С Мьянмой ранее было подписано межправительственное соглашение о малой АЭС.

• В марте 2026 года аналогичное соглашение заключено с Вьетнамом, который изучает возврат к проекту АЭС "Ниньтхуан-1" на 2400 МВт.

• Индонезии российские специалисты на первом этапе предлагают строительство плавучей АЭС, востребованность которых на мировом рынке также отдельно отметил Лихачев.

Перспективы и вызовы руандийского атомного проекта: мнение эксперта

Интеграция высоких технологий в энергетический сектор Восточной Африки имеет свои уникальные особенности, экономические предпосылки и геополитические нюансы.

Детальный анализ текущей ситуации и долгосрочных перспектив российского присутствия в регионе представил Всеволод Свиридов, заместитель директора Центра изучения Африки НИУ ВШЭ:

«Руанда на протяжении последних 10–15 лет последовательно закрепляет за собой статус одного из лидеров Восточной Африки в сфере технологий и инноваций, например, в сфере цифровизации. В этой связи неудивительно, что именно эта страна пока наиболее последовательно идёт к интеграции атомной энергетики (пока малой мощности) в энергобаланс. Для Руанды, лишенной значительных запасов энергоресурсов, атомная энергетика – одно из возможных решений проблем энергодефицита. В долгосрочной перспективе электроэнергия, выработанная на территории Руанды, может поставляться в другие более населенные страны региона – Уганду, Танзанию и восточные районы ДР Конго».

В то же время Руанда пока еще только готовится к строительству АЭС, развивается кадровая, технологическая и нормативная база – весной страну посетила экспертная группа под эгидой МАГАТЭ. Ввод станции в эксплуатацию, вероятно, дело ближайших 15–20 лет. Важно, что существенный вклад в развитие атомной энергетики вносит госкорпорация, это даёт ему преимущество перед другими конкурентами – Руанда пока окончательно не определилась с поставщиками и продолжает консультации с США, КНР, рядом стран ЕС.

Проект в Руанде, если он будет реализован, может внести важный вклад в развитие отношений России не только с Руандой, но и с другими странами Африки – в первую очередь за счёт апробации технологии атомных реакторов малой мощности, интерес к которой проявляет ряд других стран региона».

Значение малых АЭС для российского экспорта

Как справедливо подчеркивают эксперты, одним из вероятных направлений сотрудничества с Руандой может стать атомная энергетика малой мощности.

Для российской промышленности возможный проект в Руанде может способствовать продвижению российских технологий в регионе. Интерес к технологии АСММ проявляет ряд других стран региона. Создание прецедента успешного строительства и эксплуатации малого реактора может способствовать расширению технологического сотрудничества России со странами региона.

Долгосрочный технологический плацдарм России в Африке

Прозвучавшие из уст Алексея Лихачева новости наглядно подтверждают, что международные проекты госкорпорации выходят на новые географические рубежи. Руанда, стремящаяся преодолеть энергодефицит и развивать собственную энергетическую базу, в долгосрочной перспективе потенциально может поставлять электроэнергию в соседние страны.

Несмотря на жесткую конкуренцию со стороны США, КНР и Евросоюза, именно «Росатом» сохраняет преимущества перед конкурентами благодаря участию в развитии атомной энергетики страны. Успешная апробация малых реакторов в Руанде может способствовать расширению технологического сотрудничества России с другими государствами, проявляющими интерес к российским атомным разработкам.

Татьяна Юрьева

