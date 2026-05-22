Мужчина ранен при атаке ВСУ на белгородское село Нижнее Березово-Второе

В районе села Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа минувшей ночью дрон ВСУ атаковал машину. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

Мужчину с ранениями грудной клетки, лица, рук и ног на «скорой» доставили в областную клиническую больницу. По оценке врачей, пострадавший в тяжелом состоянии.

Транспортное средство повреждено.

По данным Минобороны РФ, с 15:00 до 20:00 21 мая перехвачен и уничтожен 101 украинский БпЛА самолетного типа над территориями 12 регионов РФ, включая Белгородскую область.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.