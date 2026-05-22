Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика22 мая 2026 3:54

Мужчина ранен при атаке ВСУ на белгородское село Нижнее Березово-Второе

Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу
Алексей СЕРГУНИН
Мужчину с ранениями грудной клетки, лица, рук и ног на «скорой» доставили в областную клиническую больницу.

Мужчину с ранениями грудной клетки, лица, рук и ног на «скорой» доставили в областную клиническую больницу.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В районе села Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа минувшей ночью дрон ВСУ атаковал машину. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

Мужчину с ранениями грудной клетки, лица, рук и ног на «скорой» доставили в областную клиническую больницу. По оценке врачей, пострадавший в тяжелом состоянии.

Транспортное средство повреждено.

По данным Минобороны РФ, с 15:00 до 20:00 21 мая перехвачен и уничтожен 101 украинский БпЛА самолетного типа над территориями 12 регионов РФ, включая Белгородскую область.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.