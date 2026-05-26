Социальные проекты белгородцев получили поддержку СГОКа и фонда «Милосердие»

11 социальных проектов белгородцев стали обладателями грантов от благотворительного фонда «Милосердие» — социального партнера Стойленского ГОКа Группы НЛМК. Все они — победители конкурсного отбора 2026 года программы «Стальное дерево», которая поддерживает наиболее актуальные социальные инициативы волонтеров.

Среди них — «Детская школа токарно столярной обработки дерева» на базеЦентра народных промыслов. Для занятий закупят современное оборудование, работу будут вести в малых группах вместе с наставником, а ключевым событием станет мастер класс федерального эксперта. Завершится проект выставкой работ участников.

Также запланированы детская волейбольная лига с двумя дивизионами, регулярными тренировками и официальными играми, а еще творческие инициативы — от инклюзивной студии рисования в сельском ДК до праздников народной культуры с мастер классами и интерактивными площадками.

Отдельное внимание в программе уделено инклюзии, здоровью и заботе о людях и природе. В числе проектов — юнифайд спорт с совместными тренировками «атлет+спортсмен» и соревнованиями, адаптивный пауэрлифтинг с финалом на региональном «Кубке стали», модуль по социально бытовой ориентировке для развития самостоятельности, волонтерская помощь паллиативному отделению, а также экологическое мероприятие ко Дню экологии. В дендропарке появится аллея гинкго билоба, а для жителей проведут тематические экскурсии.

Всего в общую копилку конкурса поступило около 400 предложений от жителей и общественных организаций из четырех регионов страны. Авторов лучших креативных идей определяли региональные конкурсные комиссии. Окончательные списки победителей утверждали члены Грантового комитета, в состав которого в этом году впервые вошли известный спортивный комментатор Денис Казанский и исполнительный директор ассоциации грантодающих организаций «Форум доноров» Александра Болдырева.

Победителям конкурса вручили гранты до 1 миллиона рублей в зависимости от сложности проектов. Им предстоит завершить работы до конца текущего года.