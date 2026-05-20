Мужчина ранен в результате удара ВСУ по машине в белгородском селе Стригуны

В Шебекинском округе в селе Купино повреждены частный дом и машина.

В больницу самостоятельно обратился мужчина, который пострадал 20 мая от удара дрона по машине в Борисовском округе в районе села Стригуны. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

У него диагностировали минно-взрывную травму. Дальнейшее лечение продолжит амбулаторно.

В Шебекинском округе в селе Купино повреждены частный дом и машина, в поселке Борисовка – четыре легковушки, в селе Рождественка Грайворонского округа – частный дом и легковушка.

По данным Минобороны РФ, с 9:00 до 14:00 20 мая перехвачены и уничтожены 94 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 16 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией Азовского моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.