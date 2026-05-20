Мужчина ранен при атаке ВСУ на белгородское село Головино

В селе Головино Белгородского округа от удара беспилотника по автомобилю мужчина получил минно-взрывную травму и акубаротравму 20 мая. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

В городской больнице №2 Белгорода пострадавшему оказали необходимую помощь, лечиться он будет амбулаторно. Транспорт поврежден.

В селе Ясные Зори поврежден частный дом, в селе Ястребово – два частных дома, линия электропередачи и две машины, на участке автодороги Никольское-Черемошное – машина.

В Грайворонском округе в селе Дунайка перебита линия электропередачи.

В Грайворонском округе в селе Дунайка перебита линия электропередачи, в селе Смородино поврежден социальный объект, в селе Новостроевка-Первая – гараж, в городе Шебекино - крыша цеха на территории предприятия и кровля многоквартирного дома.

По данным Минобороны РФ, с 9:00 до 14:00 20 мая перехвачены и уничтожены 94 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 16 регионов, включая Белгородскую область, и над акваторией Азовского моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.