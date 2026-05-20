Трое мужчин ранены в результате атаки беспилотника на автомобиль в Белгородской области

В Борисовском округе три человека пострадали при ударе дрона ВСУ по машине. Об этом сообщает оперативных штаб Белгородской области.

- В районе села Стригуны Борисовского округа дрон ВСУ нанес удар по машине. Троих мужчин доставили в Борисовскую ЦРБ попутным транспортом, - говорится в сообщении оперштаба региона.

Уточняется, что у двоих пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения спины и ног. Их планируется перевести в городскую больницу №2 Белгорода. У третьего пострадавшего осколочные ранения в области поясницы. После оказания помощи его отпустили на амбулаторное лечение.

Автомобиль получил повреждения.

Напомним, ранее сообщалось о 52 населенных пунктах Белгородской области, оказавшихся под ударом ВСУ за прошедшие сутки.