52 населенных пункта Белгородской области атакованы ВСУ за прошедшие сутки

По региону выпущено 139 беспилотников и 28 боеприпасов. Фото из архива КП

За прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 143 раза. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Шуваев.

- В результате удара беспилотника в Белгородском округе погиб мирный житель. Приношу свои искренние соболезнования родным погибшего, - говорится в сообщении руководителя региона.

Кроме того, четыре человека получили ранения.

По данным оперативного штаба Белгородской области, ударам со стороны ВСУ подверглись 52 населенных пункта, по региону выпущено 139 беспилотников и 28 боеприпасов.

Утром 20 мая Белгород подвергся ракетному обстрелу. По данным оперативного штаба региона, в городе повреждены кровля и остекление многоквартирного дома и машина. Информация о разрушениях уточняется.

В Белгородском округе в селе Новая Нелидовка при детонации беспилотника погиб мужчина. На месте атаки повреждения получили часовня Димитрия Солунского и машина. В селе Черемошное поврежден частный дом, в хуторе Церковный - помещение и оборудование предприятия, в селе Ясные Зори - две многоэтажки, в селе Нечаевка загорелись два частных дома, в поселке Октябрьский поврежден частный дом, в селе Чайки - машина.

В Борисовском округе на дороге Борисовка - Головчино FPV-дрон ударил по машине скорой помощи, пострадал водитель.

- Мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. Транспортное средство повреждено, - сообщает оперштаб Белгородской области.

В поселке Борисовка повреждения получили административное здание, машина, склад предприятия и три частных дома, в селе Березовка - социальный объект.

В Валуйском округе в селе Казинка беспилотник атаковал объект инфраструктуры.

В Грайворонском округе на участке автодороги Чапаевский - Хотмыжск при атаке дрона на грузовик пострадали двое мужчин. Один из них находится в городской больнице №2 Белгорода, другой отпущен на амбулаторное лечение. В селе Смородино повреждения получил частный дом, в селе Дорогощь - две единицы сельхозтехники, в селе Дунайка - четыре частных дома, две хозпостройки, газовая труба, линия электропередачи и торговый объект, в селе Головчино - машина. Ночью 20 мая в Грайвороне беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль. Повреждены два частных дома и надворная постройка.

В Корочанском округе в селе Бехтеевка беспилотник повредил инфраструктурный объект.

В Шебекинском округе в городе Шебекино в результате детонации дрона ранен мужчина. Он продолжит лечение амбулаторно. На месте атаки повреждения получили две многоэтажки, социальный объект и три машины. В селе Белянка при атаке дрона повреждена машина. Ночью 20 мая от атак FPV-дронов в селах Ржевка и Нежеголь повреждены две машины.

В Яковлевском округе у села Локня беспилотник атаковал автомобиль.