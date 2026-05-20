«Ростелеком» определил победителей регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее»

Порядка 60 журналистов и блогеров ЦФО приняли участие в подведении итогов конкурса

В Ярославской области с 13 по 15 мая порядка 60 журналистов и блогеров Центрального федерального округа приняли участие в подведении итогов и награждении победителей конкурса от «Ростелекома» «Вместе в цифровое будущее».

В этом году на конкурс от 146 представителей медиасферы Центральной России было допущено 248 работ. Традиционно в лидерах – номинация «Интернет-СМИ», в которую подали 72 заявки. В тройку по популярности вошли также «Телевидение и видеоконтент в СМИ» и «Социальные медиа» от блогерского сообщества - 43 и 39 работ соответственно. Еще 38 работ поступило от представителей печатной прессы, а также 18 – в номинацию «Радио и подкасты».

Рыбинск

Кроме того, 38 работ на конкурс поступило в пяти специальных номинациях: «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» от Минцифры России, «Фундамент цифровизации» от «Базиса», «Игровые возможности: настоящее и будущее отечественного гейминга» от В2С «Ростелекома» и «Цифровизация отраслей» от В2В «Ростелекома», «Киберриски в детской среде» от Альянса по защите детей в цифровой среде. Эти работы будет оценивать федеральное жюри.

Ярославская земля с большим размахом встретила представителей медиасообщества Центральной России, погрузила в историю и современность. Первой точкой стал город Рыбинск, второй по величине в регионе с населением около 170 тысяч жителей. У города богатая история, которой гордятся и сохраняют местные: 47 купеческих кварталов, больше 200 объектов культурного наследия. Для аутентичности в историческом центре обновили 450 вывесок. За последние семь лет здесь активно набирает обороты сфера туризма. А в конце прошлого года завершилась масштабная реконструкция моста через Волгу – здесь специалисты «Ростелекома» организовали архитектурно-художественную подсветку, установив 1700 светильников, которые управляются дистанционно. Цвета, ритм и очередность зажигания ламп можно менять удаленно по определенным сценариям.

Специально для участников пресс-тура «Ростелекома» администрация города запустила несколько сценариев подряд. Так, журналисты увидели и праздничный российский флаг, и повседневные цветовые переливы.

На второй день журналисты и блогеры из 16 регионов ЦФО погрузились в тысячелетнюю историю самого Ярославля. Интерактивные музеи, QR-коды на домах и памятниках, бесплатный Wi-Fi в общественных зонах, система уличного видеонаблюдения делают город максимально удобным для жизни и отдыха.

- Каждый год мы рассказываем участникам пресс-туров о наиболее значимых проектах, реализованных компанией в разных регионах Центральной России. Города и цифровые решения – всегда разные, неизменно одно: «Ростелеком» работает для людей и стремится сделать их жизнь комфортнее и безопаснее. Да и сам конкурс именно о том, как технологии преобразуют повседневные рутинные процессы. Спасибо всем его участникам за интерес, неравнодушие, энтузиазм, креативность, готовность разбираться в сложных технологических темах и рассказывать о них простым человеческим языком! Мы вместе делаем будущее настоящим! – отметил директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Юрий Солдатенков.

Ярославль

Финальной точной пресс-тура стал о торжественное объявление победителей регионального этапа конкурса, которое прошло в одном из заведений Ярославля на берегу Волги. Первые места заняли:

Номинация «Печатные СМИ» - Сергей Малюков из Липецкой области; номинация «Телевидение и видеоконтент в СМИ» - Алиса Куличенко из Калужской области; номинация «Радио и подкасты» - Александр Шраменко из Тульской области; номинация «Интернет-СМИ» - Валерия Урсула из Белгородской области; номинация «Социальные медиа» - Наталья Абашкина (Шумилова) из Костромской области.

