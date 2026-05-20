Водитель «скорой» ранен при атаке ВСУ по Белгородской области

В Борисовском округе дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи 19 мая поздно вечером. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

На участке автодороги Борисовка - Головчино вчера FPV-дрон ударил по машине «скорой». Водитель получил минно-взрывную травму и баротравму. Его госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено.

По данным Минобороны РФ, с 14:00 до 20:00 19 мая перехвачены и уничтожены 56 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 11 регионов РФ, включая Белгородскую область.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.