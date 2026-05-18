Два человека ранены при атаке ВСУ по Белгородской области 18 мая вечером

Два мирных жителя пострадали в результате ударов дронов ВСУ вечером 18 мая. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

В поселке Борисовка от взрыва FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму и акубаротравму. В городской больнице №2 Белгорода ему оказали помощь, лечение продолжит амбулаторно.

В Белгородском округе в поселке Октябрьский беспилотник атаковал коммерческий объект. За медицинской помощью обратилась находившаяся рядом женщина. В городской больнице №2 Белгорода у нее диагностировали минно-взрывную травму и ушиб плеча. После оказания помощи он продолжит лечение амбулаторно. В здании повреждены окна, фасад и входная группа.

По данным Минобороны РФ, с 16:00 до 20:00 18 мая перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Смоленской, Тульской, Брянской, Калужской, Орловской, Курской областей, Московского региона, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.