Враг атаковал пять муниципалитетов Белгородской области

Пять муниципалитетов подверглись атакам ВСУ 18 мая. Предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

В городе Шебекино загорелось здание на территории неэксплуатируемого производственного предприятия, но сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар. В поселке Маслова Пристань повреждены два грузовика.

В поселке Маслова Пристань от ударов двух БпЛА получили повреждения два грузовика.

В Белгородском округе в селе Отрадное поврежден УАЗ, в посёлке Разумное и селе Никольское – по одной машине, в селе Ясные Зори - многоквартирный дом, в селе Устинка – частный дом, в поселке Борисовка – три машины, в селе Грузское – частный дом, в городе Грайворон – два частных дома, в Волоконовском округе в селе Борисовка – социальный объект, в селе Волчья Александровка – частный дом.

По данным Минобороны РФ, с 7:00 до 16:00 18 мая перехвачен и уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Калужской, Курской, Тульской областей, Московского региона и Краснодарского края.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, двое мужчин погибли, двое ранены при ударе ВСУ по белгородскому поселку Борисовка.

