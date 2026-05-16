ВСУ ударили беспилотниками по 14 населенным пунктам Белгородской области

Количество пострадавших при детонации украинского беспилотника сегодня днем в Шебекино выросло до двух человек. Женщина самостоятельно обратилась за медицинской помощью. Пострадавшую с минно-взрывной травмой госпитализировали во вторую городскую больницу в Белгороде.

В Белгороде из-за удара повреждена крыша многоэтажки.

В Грайвороне в результате взрывов FPV-дронов в трех частных домах выбиты окна, перебита газовая труба. Еще в одном домовладении загорелась кровля – сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. В селе Головчино Грайворонского округа от удара дрон поврежден трактор. В поселке Хотмыжск при атаке БПЛА повреждены окна в частном доме и хозпостройке.

В селе Терновое Шебекинского округа после детонации FPV-дрона осколками посекло две легковушки. В селе Нежеголь из-за атаки БПЛА сгорел трактор. В селе Ржевка от взрыва FPV-дрона повреждены два частных дома и легковушка. В селе Вознесеновка вследствие удара FPV-дрона пробита крыша частного дома и повреждена хозпостройка.

В селе Двулучное Валуйского округа после атаки беспилотника посечена кровля частного дома. В хуторе Леоновка от удара БПЛА пробита крыша ангара на территории предприятия. В поселке Дальний из-за детонации FPV-дрона в частном доме повреждена крыша.

В селе Ясные Зори Белгородского округа от удара дрона в многоэтажке повреждены фасад и остекление двух квартир.

В поселке Борисовка после детонации FPV-дрона посечен фасад частного дома. Также в результате сбития другого БПЛА повреждено заднее стекло легковушки.

В хуторе Бочанка Волоконовского округа от удара дрона поврежден объект инфраструктуры.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.