НовостиПолитика16 мая 2026 11:40

Ребенок ранен в Шебекино Белгородской области при атаке дрона ВСУ

14-летний мальчик госпитализирован с осколочным ранением головы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Оперативный штаб Белгородской области

Беспилотник вооруженных сил Украины сдетонировал на территории частного домовладения в городе Шебекино Белгородской области. В результате взрыва пострадал четырнадцатилетний мальчик. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.

Из-за детонации украинского дрона подросток получил слепое осколочное ранение головы. Бойцы территориальной самообороны доставили несовершеннолетнего пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказания необходимой помощи мальчика транспортируют в детскую областную клиническую больницу, где он продолжит лечение.

- В доме повреждены окна, фасад и забор, в соседнем домовладении – остекление, - уточнили в Оперштабе.