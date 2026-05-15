Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика15 мая 2026 20:41

Мирный житель ранен в результате удара украинского беспилотника по машине в Белгородской области

У мужчины осколочные ранения спины
Марина МАКОВЛЕВА
Атакованный автомобиль сгорел. Фото из архива КП

Атакованный автомобиль сгорел. Фото из архива КП

15 мая в селе Нечаевка Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль мирного жителя. Мужчина ранен. Об этом рассказали в оперштабе Белгородской области.

- Мужчину со слепыми осколочными ранениями спины бригада скорой транспортирует в областную клиническую больницу, - говорится в сообщении.

Пострадавшему окажут всю необходимую помощь.

Уточняется, что подвергшаяся атаке машина сгорела.

Напомним, ранее сообщалось о четверых пострадавших при атаке украинского беспилотника на село Солдатское Ракитянского округа.