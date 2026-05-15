Политика15 мая 2026 19:54

Четыре человека ранены при атаке ВСУ на белгородское село

У мужчины и трех женщин осколочные ранения
Марина МАКОВЛЕВА
Атакам подверглось село Солдатское Ракитянского округа. Фото из архива КП

В селе Солдатское Ракитянского округа в результате детонации дрона пострадали мужчина и три женщины. У них диагностированы осколочные ранения. Об этом сообщает оперативный штаб Белгородской области.

- Бригада СМП доставляет пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода, - уточняет оперштаб региона.

В селе при атаках FPV-дронов повреждения получили окна и фасад коммерческого объекта, машина, частный дом, надворная постройка и трактор.

Напомним, ранее сообщалось о девяти пострадавших при атаке дрона ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде.