Четыре человека ранены при атаке ВСУ на белгородское село

Атакам подверглось село Солдатское Ракитянского округа. Фото из архива КП

В селе Солдатское Ракитянского округа в результате детонации дрона пострадали мужчина и три женщины. У них диагностированы осколочные ранения. Об этом сообщает оперативный штаб Белгородской области.

- Бригада СМП доставляет пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода, - уточняет оперштаб региона.

В селе при атаках FPV-дронов повреждения получили окна и фасад коммерческого объекта, машина, частный дом, надворная постройка и трактор.

Напомним, ранее сообщалось о девяти пострадавших при атаке дрона ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде.