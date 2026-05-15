Три человека получили ранения в результате атак ВСУ на Белгородскую область

В Белгородской области три человека пострадали в результате атак ВСУ. Об этом сообщает оперштаб региона.

- В городе Грайворон FPV-дрон атаковал частный дом. Двоих пострадавших доставили в Грайворонскую ЦРБ, - говорится в сообщении.

У женщины - осколочные ранения тела, у мужчины - акубаротравма. Оба отказались от госпитализации. В доме выбиты окна и посечен забор.

В селе Головчино Грайворонского округа при выполнении служебных задач ранен боец «Орлана». У него осколочное ранение голени. Сослуживцами мужчина доставлен в Грайворонскую ЦРБ.

В городе Грайворон при ударе дронов выбиты окна в частном доме и повреждена машина. В селе Косилово Грайворонского округа в результате детонации дрона пробита кровля коммерческого объекта. В селе Гора-Подол загорелась хозпостройка, пожар удалось потушить.

В Борисовском округе в селе Грузское FPV-дрон ударил по многоэтажке, повреждено остекление шести квартир.

В городе Шебекино детонация дрона произошла рядом с частным домом, поврежден забор.