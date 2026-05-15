Александр Шуваев: «Главная задача для меня - это обеспечение безопасности жителей региона»

Фото правительства Белгородской области

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев встретился с управленческим активом региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Алексей Еремин представил Александра Шуваева, охарактеризовав его как опытного управленца. Также он поблагодарил бывшего главу региона Вячеслава Гладкова за многолетнюю работу в непростых условиях.

- Уверен, что Александр Михайлович обеспечит преемственность в работе регионального правительства, сохранит и приумножит все показатели, - отметил Алексей Еремин.

В свою очередь, Александр Шуваев подчеркнули, что с огромной ответственностью относится к своему назначению.

- Самая главная задача для меня - это обеспечение безопасности жителей региона, развитие экономического и социального сектора региона, - заявил новый руководитель Белгородской области.

Напомним, 13 мая Указом Президента РФ Владимира Путина Герой России, генерал-майор Александр Шуваев был назначен врио губернатора Белгородской области. В тот же день принята отставка по собственному желанию Вячеслава Гладкова.

Александр Михайлович Шуваев - уроженец Нового Оскола. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, операции по принуждению Грузии к миру, военной операции в Сирии и других. С февраля 2022 года проходил службу в зоне специальной военной операции. С января 2026 года занимал пост заместителя губернатора Иркутской области по вопросам безопасности.