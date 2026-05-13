Врио губернатора Белгородской области назначен Герой России

Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Белгородской области Героя России Александра Шуваева. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

- Сегодня Президент РФ Владимир Путин встретился с Александром Шуваевым. Итогом рабочей встречи стало назначение Героя России, генерала-майора Александра Михайловича Шуваева временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области, - сообщает правительство Белгородской области.

Александр Шуваев родился в 1981 году в Новом Осколе. В 2002 году он окончил Рязанское высшее военно-десантное училище и Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, в вооруженном конфликте в Южной Осетии в 2008 году, в военной операции в Сирии. Участвовал в специальной военной операции на Украине. Он был удостоен звания Героя России, а также звания Героя Луганской Народной Республики. Является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, ордена Александра Невского и трех орденов Мужества.

- С 19 января 2026 года работал в должности заместителя губернатора Иркутской области, - сообщает Минобороны России.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Гладков покинул пост губернатора Белгородской области по собственному желанию.