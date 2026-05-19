Мужчина погиб в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородском округе

В результате атаки повреждена часовня Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по мирному населению в приграничье Белгородской области 19 мая. В результате вражеской атаки погиб мужчина. О случившемся сообщили в Оперативном штабе региона.

По информации Оперштаба, украинский беспилотник сдетонировал в селе Новая Нелидовка Белгородского округа. При взрыве от полученных ранений на месте происшествия скончался мужчина.

В результате нанесенного удара повреждены фасад и остекление часовни Димитрия Солунского. Также поврежден легковой автомобиль.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, за прошедшие сутки из-за атак со стороны ВСУ погибли два мирных жителя. Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести. Двое пострадавших, по оценке медиков, находятся в тяжелом состоянии. Противник за сутки выпустил по 13 муниципалитетам региона 125 беспилотников и 22 боеприпаса.