ВСУ больше 130 ударили по Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 125 беспилотников и 22 боеприпаса. Под удары противника попали 49 населенных пунктов в 13 муниципалитетах. Погибли двое мирных жителей, еще шесть человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. О последствиях сообщили в Оперативном штабе региона.

В Белгородском округе в поселке Октябрьский при атаке FPV-дрона на коммерческий объект пострадала женщина, госпитализация не потребовалась. В округе повреждены три коммерческих объекта, девять частных домов, фасад и квартира МКД, десять легковых и грузовой автомобили, газовая труба, хозпостройка.

В Борисовском округе в поселке Борисовка от детонации дрона погибли двое мужчин, еще двое получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии. От удара еще одного FPV-дрона пострадал мужчина, госпитализация не потребовалась. Повреждены шесть автомобилей, остекление МКД, три частных дома, один из которых частично разрушен, две хозпостройки.

- Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших. Для меня лично и для всех нас – это большая потеря. Лечение пострадавших держу на личном контроле и желаю им скорейшего выздоровления, - написал в соцсети врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

В Валуйском, Вейделевском, Корочанском, Новооскольском, Ровеньском и Ракитянском округах обошлось без последствий.

В Волоконовском округе повреждены частный дом и административное здание на территории соцобъекта.

В Грайворонском округе повреждены девять частных домов и автомобиль.

В Краснояружском округе повреждено административное здание предприятия.

В Старом Осколе на промышленном предприятии поврежден инфраструктурный объект.

В Шебекинском округе в селе Вознесеновка мужчина подорвался на взрывном устройстве. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Сегодня утром в селе Доброе от удара дрона по грузовику ранен мужчина, госпитализирован в больницу Белгорода. В округе за сутки повреждены пять грузовиков и легковушка, здание на территории неэксплуатируемого производственного предприятия, частный дом и хозпостройка.