В Белгородском округе дрон ВСУ нанес удар по машине мирного жителя, мужчина ранен

В Белгородском округе мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на машину в селе Ясные Зори. Об этом сообщает оперштаб региона.
- Мужчина получил множественные осколочные ранения головы, шеи, ног и ожог руки, - говорится в сообщении оперштаба Белгородской области.
Пострадавший был доставлен главой поселения в Яснозоренскую амбулаторию, где мужчине оказали первую помощь.
В настоящее время скорая помощь транспортирует раненого в областную клиническую больницу.
Уточняется, что подвергшаяся атаке машина повреждена.
Напомним, ранее сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших в результате ударов ВСУ по Белгородской области за минувшие сутки.